Restituição do Imposto de Renda: Blumenau garante R$ 55,7 milhões no maior lote da história Primeiro lote de restituição de 2025 estará disponível para consulta no site da Receita Federal a partir das 10h desta sexta-feira (... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h16 ) twitter

Blumenau garantiu R$ 55,7 milhões no maior lote da história de Restituição do Imposto de Renda, segundo a Superintendência Regional da Receita Federal. O primeiro lote de restituição de 2025 estará disponível para consulta no site da Receita Federal, a partir das 10h desta sexta-feira (23).

