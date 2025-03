Restituição do Imposto de Renda: veja quem recebe antes e como antecipar o pagamento Receita Federal disponibiliza um aplicativo para agilizar a declaração de contribuintes e oferece vantagem a quem optar por modalidades... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal anunciou uma série de novidades para a declaração do Imposto de Renda em 2025. Uma delas é que os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e também escolherem o Pix para receber a restituição terão prioridade no lote de pagamento. Além disso, um aplicativo foi disponibilizado para acelerar esse processo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a restituição do Imposto de Renda!

Leia Mais em ND Mais:

As fotos mais impressionantes do eclipse lunar total e da ‘Lua de Sangue’ desta sexta

Polícia prende dupla que aterrorizava cidades de SC com roubos em série

VÍDEO: Avião pega fogo nos EUA e passageiros escapam às pressas pela asa