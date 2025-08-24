Resultado da Lotofácil 3477 de hoje, 23/08: confira os números sorteados! Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão na Lotofácil 3477; veja se você ganhou ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h18 ) twitter

O sorteio da Lotofácil 3477 realizado na noite deste sábado (23), teve um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Apostadores de todo o Brasil aguardam a tão sonhada chance de mudar as suas vidas.

Para conferir todos os detalhes e números sorteados, consulte no nosso parceiro ND Mais.

