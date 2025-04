Resultado da Mega-Sena desta quinta-feira (24): veja os números sorteados Concurso 2855 conta com prêmio de mais de R$ 25 milhões; veja o resultado da Mega-Sena desta quinta-feira (24) ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 08h40 ) twitter

O resultado da Mega-Sena desta quinta-feira (24), irá revelar se houve ganhador do prêmio acumulado em R$ 25.245.913,23 do concurso 2855 da loteria. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os números sorteados e as novidades da Mega-Sena!

