Resultado da Mega-Sena hoje, 01/02: confira os números sorteados Concurso 2823 conta com prêmio de R$ 10,2 milhões; veja o resultado da Mega-Sena hoje ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 02/02/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado da Mega-Sena hoje (1º) irá revelar se houve ganhador do prêmio de R$ 10.268.448,61 do concurso 2823 da loteria. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os números sorteados e as novidades da Mega-Sena!

Leia Mais em ND Mais:

Bebê de um ano é encontrada desmaiada após ser deixada sozinha pela mãe em casa em Navegantes

Brusque faz 2 em cima do Barra, tira a invencibilidade do rival e cola no topo do Catarinense

Resultado da +Milionária 221 de hoje 01/02: veja os números sorteados