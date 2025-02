Resultado da Mega-Sena hoje, 06/02: confira os números sorteados Concurso 2825 conta com prêmio de R$ 32 milhões; veja o resultado da Mega-Sena hoje ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 01h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado da Mega-Sena hoje (6) irá revelar se houve ganhador do prêmio de R$ 32 milhões do concurso 2825 da loteria. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Para saber se você foi um dos sortudos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tempestade deixa milhares sem luz em 18 bairros de Florianópolis

Resultado da Lotofácil 3313 de hoje, 06/02: confira os números sorteados

Está nas prateleiras de Florianópolis a explicação para às malas vazias dos argentinos