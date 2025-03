Resultado da Mega-Sena hoje, 29/03: confira os números sorteados Concurso 2846 conta com prêmio de R$ 38 milhões; veja o resultado da Mega-Sena hoje ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado da Mega-Sena hoje (29) irá revelar se houve ganhador do prêmio de R$ 38 milhões do concurso 2846 da loteria. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os números sorteados e as novidades da Mega-Sena!

Leia Mais em ND Mais:

‘Coragem inabalável’: Bombeira que morreu seria a 1ª mergulhadora mulher do batalhão de Chapecó

Governo quer propor penas maiores para quem comprar e vender celulares roubados

VÍDEO: Carnes estragadas eram ‘maquiadas’ com corante em SC