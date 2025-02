Resultado do Sisu 2025 é divulgado com um dia de atraso; veja como acessar Lista com aprovados deveria ter sido divulgada ainda no domingo (26), mas foi adiada em decorrência de instabilidades na página do... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi divulgado, na manhã desta segunda-feira (27), o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. O programa concede vagas em cursos de ensino superior, em universidades públicas, a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Neste ano, foram 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em todas as regiões do país.

Para mais detalhes e informações completas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Negociação de celular termina com assassinato de homem em SC; enteado é o principal suspeito

Executive Fight Bushidô deixa legado em Florianópolis

Batida entre moto e carro mata mulher de 47 anos na BR-282 em SC