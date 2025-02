Resultado do Sisu 2025: saiba como acessar Resultado do Sisu sai neste domingo (26) e é aguardado por centenas de milhares de estudantes de todo o Brasil ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 22h46 ) twitter

Estudantes de todo Brasil, fazem o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio

O MEC (Ministério da Educação) divulga, neste domingo (26), o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. São ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como acessar o resultado e as próximas etapas do Sisu 2025!

