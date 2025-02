Resultado final do CNU atrasa e será divulgado nesta sexta-feira (28) Ministério da Gestão e Inovação atribui atraso ao tratamento de candidatos sub judice; divulgação ocorrerá ao longo do dia ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado final do CNU (Concurso Nacional Unificado) será divulgado ao longo desta sexta-feira (28). Inicialmente programado para as 10h, o anúncio foi adiado devido ao tratamento de candidatos sub judice, ou seja, aqueles com pendências judiciais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o resultado final do CNU!

Leia Mais em ND Mais:

Intermediário de servidor da prefeitura São José é suspeito de cobrar propina por alvarás

Polícia apreende uma tonelada de maconha após perseguição na divisa de SC

Bancada do Oeste: deputado Mauro de Nadal assume coordenação