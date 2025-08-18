Logo R7.com
Retroescavadeira tomba após ficar sem freio em Balneário Camboriú

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na rua Miguel Matte, no bairro Pioneiros.

ND Mais|Do R7

Uma retroescavadeira tombou em Balneário Camboriú. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na rua Miguel Matte, no bairro Pioneiros. A Guarda Municipal foi chamada para atender a ocorrência por volta das 5h.

