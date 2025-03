Retrospecto do Avaí em finais disputadas na Ressacada chama atenção A casa do Avaí foi inaugurada em 1983 e o clube conquistou terminou com o título do Catarinense em todas as finais decididas na Ressacada... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A torcida do Avaí cantava que “na Ressacada ninguém ganha do Leão”. A música está sumida das arquibancadas, mas o retrospecto em finais de Campeonato Catarinense na casa azurra é de 100% de aproveitamento. Em todas as finais de estaduais que tiveram o Estádio Aderbal Ramos da Silva como palco do derradeiro jogo o campeão foi a equipe azul e branco.

Para saber mais sobre a impressionante trajetória do Avaí em finais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso após agredir filha de 14 anos em Chapecó; pai atacou com facão

Em alta, São José vê população crescer e preço da moradia subir

São José celebra 275 anos com atrações culturais e artísticas; veja programação