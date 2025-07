Reurbanização da orla traz nova avenida, ciclovia e passeios acessíveis em Itapema Esta é a primeira fase de um amplo projeto de reurbanização da orla de Meia Praia; projeto prevê alargamento da faixa de areia em 2026... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 04h16 ) twitter

As obras de reurbanização da orla da Meia Praia, em Itapema, no Litoral Norte catarinense, seguem na primeira fase. No trecho entre as ruas 319 e 323B, será feita a retirada de árvores exóticas e do antigo mobiliário urbano. Ainda nesta semana foi iniciada a instalação da nova drenagem pluvial, que é essencial para melhorar o escoamento da água da chuva e evitar alagamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a reurbanização da orla de Itapema!

