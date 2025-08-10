Logo R7.com
Reurbanização do Morro do Amaral prevê trapiche de 200 metros na Baía Babitonga

A estrutura deve também incluir uma plataforma flutuante, com isso é possível alcançar uma profundidade de cerca de 2 metros para atracar...

ND Mais|Do R7

ND Mais

A comunidade do Morro do Amaral deverá passar por um processo de reurbanização. Conforme anunciado pelo prefeito Adriano Silva (Novo), o projeto incluí obras na região, assim como foi feito na Vigorelli. Entre elas um trapiche de 200 metros na Baía Babitonga.

