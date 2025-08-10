Reurbanização do Morro do Amaral prevê trapiche de 200 metros na Baía Babitonga A estrutura deve também incluir uma plataforma flutuante, com isso é possível alcançar uma profundidade de cerca de 2 metros para atracar... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 19h37 ) twitter

A comunidade do Morro do Amaral deverá passar por um processo de reurbanização. Conforme anunciado pelo prefeito Adriano Silva (Novo), o projeto incluí obras na região, assim como foi feito na Vigorelli. Entre elas um trapiche de 200 metros na Baía Babitonga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a reurbanização!

