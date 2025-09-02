Réus são absolvidos por acidente em especial de Natal que lançou 30 pessoas em rio de Joinville
Sentença aponta falhas estruturais e obras posteriores como causa da tragédia que deixou dezenas de feridos no Natal Cultural de 2021...
Quase quatro anos após o desabamento de calçada sobre o rio Mathias, durante o Natal Cultural de 2021, a Justiça de Joinville absolveu os 5 acusados de responsabilidade criminal pelo acidente. Na ocasião, cerca de 30 pessoas caíram no rio, sofrendo ferimentos leves. A decisão, assinada pelo juiz Daniel Victor Gonçalves Emendorfer, concluiu que houve falhas estruturais no local, mas que os réus não poderiam ser responsabilizados pelos fatos que levaram ao colapso da laje.
