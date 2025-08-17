Reviravolta em invasão: moradora reage e mata criminoso armado em SC Mulher de 36 anos tomou a arma de fogo do invasor e disparou diversas vezes; incidente ocorreu na manhã de sexta-feira (15), em São... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 04h17 ) twitter

Um homem de 56 anos foi morto após tentar invadir uma casa, ser desarmado e baleado pela moradora, de 36 anos. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (15), por volta das 11h, em São José do Cerrito, na Serra catarinense.

