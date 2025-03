Ricardo Godoi tinha hipertrofia no coração, diz laudo; influenciador morreu após anestesia Laudo pericial apontou que Ricardo Godoi tinha hipertrofia no coração; influenciador morreu após anestesia geral para uma tatuagem... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h28 ) twitter

O laudo pericial apontou que Ricardo Godoi tinha hipertrofia no coração (desenvolvimento excessivo do músculo do coração), o influenciador morreu no último dia 20 de janeiro em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, após a aplicação de anestesia geral para uma tatuagem.

