Rio contaminado paralisa abastecimento e empresa tem atividades suspensas em SC Abastecimento está interrompido pela terceira vez em três semanas em Guaramirim; análises apontam origem do problema ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 03h57 )

O abastecimento de água em Guaramirim, no Norte catarinense, foi interrompido nesta terça-feira (12) por contaminação no rio Itapocuzinho. A medida afeta inicialmente os bairros Avaí, Amizade e Centro, mas pode se estender a outras regiões ao longo do dia. Segundo o IMA (Instituto do Meio Ambiente), uma empresa de Jaraguá do Sul, cidade vizinha, terá as atividades suspensas por ser apontada como provável origem do problema. É a terceira paralisação em três semanas pelo mesmo motivo.

