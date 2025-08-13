Rio contaminado paralisa abastecimento e empresa tem atividades suspensas em SC
Abastecimento está interrompido pela terceira vez em três semanas em Guaramirim; análises apontam origem do problema
O abastecimento de água em Guaramirim, no Norte catarinense, foi interrompido nesta terça-feira (12) por contaminação no rio Itapocuzinho. A medida afeta inicialmente os bairros Avaí, Amizade e Centro, mas pode se estender a outras regiões ao longo do dia. Segundo o IMA (Instituto do Meio Ambiente), uma empresa de Jaraguá do Sul, cidade vizinha, terá as atividades suspensas por ser apontada como provável origem do problema. É a terceira paralisação em três semanas pelo mesmo motivo.
