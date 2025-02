Rio do Sul abre vagas de emprego para reforçar a segurança nas escolas Interessados podem enviar currículo para a Guarda Municipal de Rio do Sul até o dia 7 de março ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h47 ) twitter

A Prefeitura de Rio do Sul está com inscrições abertas para a seleção de coordenadores de segurança escolar. A iniciativa busca reforçar a proteção das unidades educacionais do município, garantindo um ambiente mais seguro para alunos e profissionais da educação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e os requisitos para as vagas disponíveis!

