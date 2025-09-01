Rio tingido de branco faz moradores denunciarem poluição na capital das Cachoeiras em SC Moradores denunciam que fábricas do município estão despejando soro de leite e produtos químicos no rio Capivari, que atravessa o São... ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h58 ) twitter

Moradores de São Bonifácio, na Grande Florianópolis, denunciaram o despejo de soro de leite e produtos químicos no rio Capivari — que atravessa o município — após ele ser tingido de branco. Fotos mostram uma espuma espessa que, conforme a denúncia, causou um cheiro forte e inviabilizou o banho e a pesca no município, conhecido como a “capital das Cachoeiras”.

Para mais detalhes sobre essa grave situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

