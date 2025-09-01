Rio tingido de branco faz moradores denunciarem poluição na capital das Cachoeiras em SC
Moradores denunciam que fábricas do município estão despejando soro de leite e produtos químicos no rio Capivari, que atravessa o São...
Moradores de São Bonifácio, na Grande Florianópolis, denunciaram o despejo de soro de leite e produtos químicos no rio Capivari — que atravessa o município — após ele ser tingido de branco. Fotos mostram uma espuma espessa que, conforme a denúncia, causou um cheiro forte e inviabilizou o banho e a pesca no município, conhecido como a “capital das Cachoeiras”.
