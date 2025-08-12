Risco de depressão triplica entre universitários com hábitos pouco saudáveis, revela pesquisa Pesquisa internacional liderada pela UFSM, com participação da UFSC e 60 instituições em 20 países, revela relação entre hábitos não... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h57 ) twitter

Jovens universitários com estilo de vida pouco saudável apresentam maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos, conforme dados preliminares de um estudo internacional que conta com participação da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Segundo a Agência de Comunicação da universidade, o projeto Unilife-M se destaca por investigar como comportamentos de estilo de vida e saúde mental se relacionam ao longo da trajetória acadêmica dos estudantes.

