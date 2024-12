Risco de enchente? Litoral Norte tem alerta para chuva torrencial no fim de semana Defesa Civil e meteorologistas alertam para a previsão de chuva torrencial no Litoral Norte de SC, com possibilidade de alagamentos...

ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share