‘Risco de fuga e gravidade’: MPSC pede prisão de influenciador pego com 175 kg de cocaína em SC
Julian Feitosa foi alvo de uma operação policial que apreendeu R$ 3,5 milhões em drogas na casa em que ele vivia; Justiça concedeu...
A Justiça de Balneário Camboriú recorreu da decisão judicial que concedeu liberdade provisória ao influenciador preso com drogas em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Na casa de Julian Feitosa, a Polícia Militar localizou 175,8 quilos de cocaína e 12,7 quilos de crack. Ele foi preso com a namorada, Isabella Polli, na terça-feira (19), mas ambos foram liberados pela Justiça.
