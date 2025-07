‘Risco grave’: interdição de viaduto inacabado em SC reduz velocidade dos veículos para 18 km/h A Polícia Militar Rodoviária alerta motoristas sobre lentidão em São Francisco do Sul após interdição do viaduto na SC-415 ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 03h17 ) twitter

Com a interdição do viaduto inacabado na SC-415, em São Francisco do Sul, o trânsito na região enfrenta lentidão. A velocidade média dos veículos no local é de 18 km/h nesta terça-feira (22). Antes, os carros podiam circular entre 60 e 80 km/h na rodovia. O percurso agora leva cerca de 6 minutos para ser concluído.

Para mais detalhes sobre essa situação que afeta o trânsito local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

