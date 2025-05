Riscos, sintomas e impacto no supermercado: entenda as consequências da gripe aviária no Brasil Gripe aviária restringiu a exportação para mercados como China, União Europeia e Argentina; governo federal decretou estado de emergência... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 10h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 10h23 ) twitter

O primeiro caso do Brasil de gripe aviária em uma granja comercial foi confirmado no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (16), em uma granja do município de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Após o diagnóstico, a granja foi isolada e as aves restantes eliminadas. Segundo a secretaria, uma investigação em um raio de 10 quilômetros do foco em Montenegro será feita.

Para entender melhor os impactos da gripe aviária na economia e na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

