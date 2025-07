Riso, mágica e trapalhadas: espetáculo Ah! Mago! volta aos palcos em Florianópolis Cia Desterrados de Teatro apresenta divertido espetáculo Ah! Mago! em quatro sessões gratuitas, sendo duas neste fim de semana e outras... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Cia Desterrados de Teatro está de volta aos palcos com o espetáculo Ah! Mago!, uma divertida aventura cênica com dois clowns que se metem no mundo do ilusionismo — e garantem boas risadas para o público de todas as idades.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as apresentações gratuitas e a diversão garantida para toda a família!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Cão é abandonado dentro de mochila e morre em Navegantes

‘Não dá pra acreditar’: homem morre esmagado por trator em SC

Foragido há 25 anos por matar cunhada e tentar matar esposa é capturado em Blumenau