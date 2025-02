Roberto Funari, ex-CEO da Havaianas, é destaque de evento gratuito promovido pela ACIF A Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF) traz um dos grandes nomes do mercado corporativo para a 2ª edição […] ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF) traz um dos grandes nomes do mercado corporativo para a 2ª edição do “NRF Connect: tendências além do varejo”. Roberto Funari, ex-CEO da Alpargatas (Havaianas), acelerador de startups e conselheiro de administração, será o destaque do evento gratuito (mediante inscrição) que acontece no dia 30 de janeiro, no cinema do Villa Romana Shopping.

Não perca a oportunidade de se inspirar com as ideias de Roberto Funari! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Operação Venefica: biomédico é suspeito de atuar após proibição judicial e vira alvo do MPSC

VÍDEO: Viatura? Motorista é flagrado com sirene na BR-282 em SC

ORCALI prioriza filhos dos colaboradores como aprendizes