Roda dos Expostos: como SC lidou com o abandono de bebês no passado

O problema do menor abandonado, do menor violentado e do menor desassistido vem se agravando no Estado, em diferentes formas e distintas realidades. As novas estatísticas revelam número elevado de mães solteiras ou que vivem isoladas. De acordo com o Anuário Anual de Segurança Pública recentemente publicado, Santa Catarina foi o terceiro Estado do Brasil com maior taxa de maus-tratos contra crianças e adolescentes em 2024, com muitos casos envolvendo situação de abandono ou omissão de cuidados especiais.

Para entender mais sobre essa questão histórica e social, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

