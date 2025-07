Rodolfo Potiguar faz golaço e Marcílio Dias vence o Barra na Série D Vitória do Marcílio Dias saiu em um belíssimo gol do volante Rodolfo Potiguar e colocou o time de Itajaí em vantagem dentro do G-4... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Marcílio Dias venceu o clássico com o Barra por 1 a 0, nesta segunda-feira (14), graças a um golaço do volante Rodolfo Potiguar aos 44 minutos do primeiro tempo. A vitória fez o Marinheiro chegar aos 19 pontos, na quarta colocação, abrindo quatro pontos de vantagem para o quinto colocado. A derrota manteve o Barra na liderança com 23 pontos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre esse emocionante jogo!

Leia Mais em ND Mais:

Brusque volta ao G-8 da Série C ao vencer o Maringá em jogo que teve bomba atirada no campo

Corretor de imóveis que liderou um dos maiores crimes urbanísticos em SC é condenado a 18 anos

Vereadores de Florianópolis derrubam homenagem a milícia que formou assassino de Marielle