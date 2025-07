Rodovia BR-282 é liberada em Santa Catarina após incêndio em carreta No momento da liberação, estrada tem ao menos 5 quilômetros de congestionamento em ambos sentidos; incêndio em carreta interditou rodovia... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O trânsito na BR-282, em Santa Catarina, foi liberado por volta das 19h desta quarta-feira (9). A rodovia esteve mais de 12 horas fechada após uma carreta pegar fogo no município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis. No momento da liberação, o trânsito registrado era de 6 quilômetros de fila no sentido Serra e 5 quilômetros no sentido Litoral.

Para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo flagra adolescente sentada em parapeito de prédio em Balneário Camboriú

Apreensões de drogas disparam em SC: crack cresce 2.820% e skunk entra nas estatísticas em 2025

‘Corrupto e arregão’: vereador é condenado após postagem polêmica em Joinville