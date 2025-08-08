Rodovia ou avenida? ‘Shopping a céu aberto’ caracteriza novo gargalo da BR-101 em SC
Trecho de 40 km entre Itajaí e Itapema apresenta alto índice de mortes em 2025; comércio, trânsito local e acidentes prejudicam função...
A Grande Florianópolis deixou de ser o principal gargalo da BR-101 em Santa Catarina desde a inauguração do contorno viário, que completa um ano neste sábado (9). Agora, o trecho de apenas 40 quilômetros entre Itapema e Itajaí virou o grande desafio para as autoridades e lideranças políticas, já que a imersão da cidade para “dentro da BR” transformou a rodovia federal em uma verdadeira avenida, com trânsito pesado, engarrafamentos e, agora, com um dado alarmante: 20 mortes nos sete primeiros meses do ano.
