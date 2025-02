Rodovia que dá acesso ao Beto Carrero passa por revitalização Conhecida como Transbeto, a rodovia do Beto Carrero tem início na BR-101 e possui 7,8 km duplicados ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A SC-414, rodovia estadual que dá acesso ao parque Beto Carrero World, em Penha, está passando por obras de revitalização. A Transbeto, como é conhecida, faz parte das 50 obras em andamento do Programa Estrada Boa, o maior da história de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a revitalização da rodovia!

Leia Mais em ND Mais:

Camboriú receberá mais de 22 milhões do Governo Federal para investir em educação e saúde

CVV promove cursos gratuitos para novos voluntários em Blumenau

Prazo para matrícula dos aprovados no Sisu termina nesta segunda-feira; saiba como fazer