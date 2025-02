Rodovia Via Mar: priorização do trecho Brusque-Tijucas é fundamental A rodovia ligará Joinville ao Contorno Viário da Grande Florianópolis e contará com vias marginais, viadutos, pontes, um túnel duplo... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 23/02/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A construção da Rodovia Via Mar, anteriormente chamada Corredor Litorâneo Norte, é uma alternativa crucial para aliviar o tráfego da BR-101 no Litoral de Santa Catarina. Com 145 km de extensão, será viabilizada por meio de uma PPP (parceria público-privada) e já se encontra na fase de estudos ambientais e traçados técnicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender a importância dessa obra para a mobilidade regional!

Leia Mais em ND Mais:

Homem morre durante confronto policial em Concórdia

VÍDEO: Após ameaça de bomba, voo é desviado e escoltado por caças militares na Itália

Papa Francisco está com insuficiência renal e segue em estado crítico, anuncia Vaticano