Rodoviária de cidade litorânea de SC volta ao antigo endereço após reforma

Após reformas, a rodoviária de Barra Velha volta a operar no centro, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros

A Rodoviária de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, voltará a funcionar no antigo endereço, onde operou até 2023. A mudança ocorrerá em breve, mas a data ainda não foi divulgada. O contrato para o retorno do terminal foi assinado pelo município nessa segunda-feira (18).

