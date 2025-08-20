Rodoviária de cidade litorânea de SC volta ao antigo endereço após reforma Após reformas, a rodoviária de Barra Velha volta a operar no centro, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 01h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 01h18 ) twitter

A Rodoviária de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, voltará a funcionar no antigo endereço, onde operou até 2023. A mudança ocorrerá em breve, mas a data ainda não foi divulgada. O contrato para o retorno do terminal foi assinado pelo município nessa segunda-feira (18).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a rodoviária!

