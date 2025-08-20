Rodoviária de cidade litorânea de SC volta ao antigo endereço após reforma
Após reformas, a rodoviária de Barra Velha volta a operar no centro, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros
A Rodoviária de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, voltará a funcionar no antigo endereço, onde operou até 2023. A mudança ocorrerá em breve, mas a data ainda não foi divulgada. O contrato para o retorno do terminal foi assinado pelo município nessa segunda-feira (18).
A mudança ocorrerá em breve, mas a data ainda não foi divulgada. O contrato para o retorno do terminal foi assinado pelo município nessa segunda-feira (18).
