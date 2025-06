Rodovias federais em SC e PR terão fluxo de 1,2 milhão de veículos no feriado de Corpus Christi Movimentação deve ser registrada entre quarta-feira (18) e domingo (22), nas rodovias federais entre Palhoça, na Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h56 ) twitter

As rodovias federais entre Santa Catarina e Paraná terão movimentação intensa neste feriado de Corpus Christi, com mais de 1,2 milhão de veículos trafegando entre os dias 18 e 22 de junho. A estimativa é da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela administração da BR-101 e do Contorno Viário da Grande Florianópolis, e das BRs 116 e 376, no Paraná.

