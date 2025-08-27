Rosa rara da Bulgária chega à perfumaria mundial pelas mãos da brasileira Natura Encontrada na Bulgária, rosa rara inspira o perfume Aura Alba, novo lançamento da Natura ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h17 ) twitter

A Natura apresentou à perfumaria mundial uma fragrância feita com a Rosa Alba, que nunca havia sido utilizada em perfumes. A rosa rara, encontrada na Bulgária, inspira o Aura Alba, novo lançamento da empresa brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa inovação!

