Rosa rara da Bulgária chega à perfumaria mundial pelas mãos da brasileira Natura

Encontrada na Bulgária, rosa rara inspira o perfume Aura Alba, novo lançamento da Natura

ND Mais|Do R7

A Natura apresentou à perfumaria mundial uma fragrância feita com a Rosa Alba, que nunca havia sido utilizada em perfumes. A rosa rara, encontrada na Bulgária, inspira o Aura Alba, novo lançamento da empresa brasileira.

