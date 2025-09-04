Rosamaria joga? Onde assistir Brasil x França ao vivo no Mundial de Vôlei Feminino Brasil encara a seleção da França nesta quinta-feira (4) em partida pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 07h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h37 ) twitter

O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira (4), a partir das 7h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia. As mulheres do Brasil venceram os três jogos da primeira fase e eliminaram a República Dominicana nas oitavas de final, vencendo o jogo por 3 sets a 1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

