Rosamaria joga? Onde assistir Brasil x França ao vivo no Mundial de Vôlei Feminino
Brasil encara a seleção da França nesta quinta-feira (4) em partida pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia...
O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira (4), a partir das 7h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia. As mulheres do Brasil venceram os três jogos da primeira fase e eliminaram a República Dominicana nas oitavas de final, vencendo o jogo por 3 sets a 1.
