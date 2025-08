Rota da Tainha com 26 praias de Florianópolis é lançada como novo atrativo turístico Decreto assinado no Santinho reconhece a pesca artesanal como patrimônio cultural e promove turismo sustentável na capital ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Florianópolis oficializou, neste sábado (2), a criação da Rota da Tainha, que reúne 26 praias da capital onde a pesca artesanal é símbolo da cultura e da economia local. O decreto foi assinado durante a cerimônia de encerramento da safra, realizada no Rancho do Braceli, na Praia do Santinho. Com a assinatura, a rota já está aberta à visitação, consolidando um novo atrativo turístico que busca valorizar a tradição pesqueira e fortalecer o turismo sustentável na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova rota turística!

Leia Mais em ND Mais:

Corpo em decomposição é encontrado após vizinhos sentirem cheiro estranho em SC

Suspeito de matar adolescente em SC é preso com explosivos e drogas no RS

Florianópolis terá o primeiro carro alegórico elétrico do Brasil no Carnaval de 2026