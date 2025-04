Rotas alternativas para o Morro dos Cavalos estão em péssimo estado e prejudicam a mobilidade Desvios pela SC-435 têm trechos sem asfalto, pistas estreitas e dificultam a mobilidade de motoristas que precisam passar pela região... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h26 ) twitter

Devido ao acidente no Morro dos Cavalos, em Palhoça, motoristas precisaram recorrer a rotas alternativas à BR-101 para seguir viagem. O principal desvio possível é pela rodovia estadual SC-435, que apresenta mais de 40 quilômetros de estrada não asfaltada e trechos tão estreitos que não permitem a passagem simultânea de dois veículos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as condições das rotas e como isso afeta a mobilidade na região.

