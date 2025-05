Rotatória de importante avenida de Joinville recebe ajustes e altera trânsito; entenda Estão sendo implantados canteiros na parte central das ruas que ajudarão a orientar os motoristas sobre a sinalização ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h56 ) twitter

A rotatória da avenida Marquês de Olinda, em Joinville passará por uma adequação, com ajustes no trânsito próximo ao entroncamento com a rua João Pessoa. Estão sendo implantados canteiros na parte central das ruas que ajudarão a orientar os motoristas sobre a sinalização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

