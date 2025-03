‘Roubado descaradamente’: brasileiros invadem perfil do Oscar após derrota de Fernanda Torres Publicação do perfil oficial do Oscar que homenageia "Anora" como Melhor Filme passou dos 200 mil comentários, com brasileiros expressando... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 17h26 ) twitter

Brasileiros invadiram as redes sociais do perfil oficial do Oscar, The Academy, após a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison na categoria de Melhor Atriz na premiação de domingo (2). Nos comentários de uma publicação, os internautas expressam o descontentamento com o resultado e acusaram a organização de usar o Brasil como “forma de engajamento”.

Para saber mais sobre a reação dos brasileiros e a polêmica envolvendo o Oscar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

