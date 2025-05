Roubo de 150 armas em SC: três são presos e buscas seguem por foragido e arsenal Crime na cidade de Ipira foi planejado por organização criminosa com atuação em diversas cidades do estado ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

Três homens foram presos nessa sexta-feira (16) em Lages, na Serra catarinense, suspeitos de participação no roubo de 150 armas de fogo ocorrido em outubro de 2024 na cidade de Ipira. A operação foi coordenada pela Polícia Civil com apoio de unidades da região.

Saiba mais sobre essa operação e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

