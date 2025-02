Rua atingida por incêndio em Blumenau deve ser liberada nesta sexta, diz secretário Rua atingida por incêndio em Blumenau estava bloqueada desde a última semana; informação foi confirmada pelo secretário da Defesa Civil... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 18h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h46 ) twitter

Inicialmente previsto para ser liberado neste sábado (1º), o trecho da rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau, será totalmente liberado para tráfego de veículos a partir desta sexta-feira (31). A rua histórica foi atingida por um incêndio na última semana. A informação foi confirmada pelo secretário da Defesa Civil, Coronel Carlos Menestrina, em entrevista ao Balanço Geral Blumenau, da NDTV Record.

Para mais detalhes sobre a liberação e as consequências do incêndio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

