Rua com dois nomes causa caos nas entregas e revolta moradores na Grande Florianópolis
Duas leis municipais de São José dão nomes diferentes ao mesmo endereço no bairro Potecas; confusão faz encomendas serem entregues...
Uma rua com dois nomes tem gerado revolta de moradores do bairro Potecas, em São José, na Grande Florianópolis. A confusão faz com que mercadorias compradas pela internet e em aplicativos de entrega cheguem nos endereços errados. “Tentamos resolver com a prefeitura e não tivemos resposta. Não nos perguntaram como está a situação, como recebemos as encomendas, nada”, relatou Adriana Marli, moradora da rua com dois nomes, ao Balanço Geral Florianópolis, da NDTV RECORD.
