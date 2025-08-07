Rua com dois nomes causa caos nas entregas e revolta moradores na Grande Florianópolis Duas leis municipais de São José dão nomes diferentes ao mesmo endereço no bairro Potecas; confusão faz encomendas serem entregues... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 00h57 ) twitter

Uma rua com dois nomes tem gerado revolta de moradores do bairro Potecas, em São José, na Grande Florianópolis. A confusão faz com que mercadorias compradas pela internet e em aplicativos de entrega cheguem nos endereços errados. “Tentamos resolver com a prefeitura e não tivemos resposta. Não nos perguntaram como está a situação, como recebemos as encomendas, nada”, relatou Adriana Marli, moradora da rua com dois nomes, ao Balanço Geral Florianópolis, da NDTV RECORD.

Para entender melhor essa situação que afeta tantos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

