Rua das Gaivotas terá último trecho asfaltado e ganhará ciclovia nos Ingleses Obra de infraestrutura inclui ciclovia, calçadas e melhorias na drenagem ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A última etapa da revitalização da rua das Gaivotas, no bairro Ingleses, está prestes a começar. Ainda neste mês, a Prefeitura de Florianópolis dará início à substituição do atual pavimento em paver pelo asfalto, garantindo maior durabilidade e conforto para motoristas e pedestres.

Saiba mais sobre essa importante obra de infraestrutura e suas implicações para a mobilidade urbana no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Agroboy faz negócio milionário em Jurerê In e compra três coberturas com pagamento em ‘cash’

Em visita do governador, alunos cobram ar-condicionado em escola de Criciúma

Por que brasileiros do exterior buscam investir no litoral catarinense?