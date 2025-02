Ruas importantes de Joinville passam por mudanças no trânsito; confira novo traçado de tráfego Alterações são necessárias devido à presença de escola e CEI na região ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h26 ) twitter

Nesta quarta (22) e quinta-feira (23), o Detrans (Departamento de Trânsito) de Joinville realizará mudanças no trânsito das ruas Nova Trento, Taió e em um trecho da General Câmara. As alterações levarão em consideração os estudos realizados no local, a partir da duplicação da Avenida Santos Dumont.

Para mais detalhes sobre as mudanças e como elas afetarão o trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

