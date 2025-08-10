Logo R7.com
Ruas ou canais? Maré alta transforma cenário urbano e dificulta o trânsito em Florianópolis

Maré alta na capital catarinense causa alagamentos em diferentes pontos e preocupa moradores; Guarda Municipal alerta os motoristas...

ND Mais|Do R7

A maré alta causa alagamentos em pontos estratégicos de Florianópolis, afetando bairros no Norte e Sul da Ilha. O fenômeno dificultou o tráfego na tarde deste sábado (9), colocando a Defesa Civil e a Guarda Municipal em alerta.

