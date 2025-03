Sábado Mais em Criciúma inicia no sábado com horário estendido do comércio; saiba até que horas A primeira edição da iniciativa da CDL vai coincidir com o Dia Internacional da Mulher; confira o calendário completo divulgado para... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h07 ) twitter

A primeira edição de 2025 do Sábado Mais em Criciúma, extremo Sul de Santa Catarina, será neste fim de semana. A iniciativa vai coincidir com o Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado, dia 8. Promovido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) do município, o Sábado Mais amplia o horário de funcionamento das lojas participantes até as 17h.

