‘Sabores do mar’: confira as atrações do novo festival gastronômico da Grande Florianópolis Festival gastronômico promove os sabores do mar e conta com a participação de 18 restaurantes com preço fixo de R$ 49 por prato; evento... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Governador Celso Ramos lança, às 19h desta quinta-feira (17), na praça Mario José Petrelli, no bairro Palmas, a primeira edição do festival gastronômico da cidade, que nasce com o propósito de valorizar a cultura, os sabores e a identidade do município. O evento reúne 18 restaurantes, oferece pratos com preço fixo de R$ 49 e termina no dia 27 deste mês.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as delícias que esperam por você!

Leia Mais em ND Mais:

Ex-namorado de 18 anos sequestra adolescente e a mantém em cárcere privado no Sul de SC

Fumaça chama atenção de criança, que mobiliza socorro durante grande incêndio em SC

Depois de boneca sexual, veja quais os itens mais inusitados já descartados em Blumenau