Sabores inusitados de cucas ganham destaque em tradicional festival de Blumenau
Blumenkuchen começou nesta terça-feira (26) em Blumenau e reúne 27 padarias com opções tradicionais e criativas a preços promocionais...
Sabores inusitados ganharam espaço no Blumenkuchen – Festival Blumenauense da Cuca, que começou nesta terça-feira (26). Até o dia 7 de setembro, 27 padarias e confeitarias da cidade oferecem pelo menos duas opções de Cucas a preços promocionais, em receitas que vão das versões clássicas às combinações surpreendentes.
