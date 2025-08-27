Sabores inusitados de cucas ganham destaque em tradicional festival de Blumenau Blumenkuchen começou nesta terça-feira (26) em Blumenau e reúne 27 padarias com opções tradicionais e criativas a preços promocionais... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 01h57 ) twitter

ND Mais

Sabores inusitados ganharam espaço no Blumenkuchen – Festival Blumenauense da Cuca, que começou nesta terça-feira (26). Até o dia 7 de setembro, 27 padarias e confeitarias da cidade oferecem pelo menos duas opções de Cucas a preços promocionais, em receitas que vão das versões clássicas às combinações surpreendentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os sabores que estão fazendo sucesso!

